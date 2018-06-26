Песков отказался комментировать сообщения о переносе саммита Россия – США из Австрии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения газеты Financial Times о предварительной договоренности провести саммит Россия – США не в Австрии, а в стране более удобной с точки зрения логистики.

«Нет, не мог бы», – сказал Песков в ответ на вопрос, мог бы он прокомментировать информацию издания и пояснить, о какой стране идет речь и может ли это быть Франция, передает РИА «Новости».

Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленного источника в России сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится после визита американского лидера в Великобританию 13 июля.

По данным издания, «стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически будет более удобна другая принимающая страна», не Австрия.