Москалькова попросит освободить моряков судна «Норд»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с моряками судна «Норд», которых не выпускают с территории Украины, и планирует ходатайствовать об их освобождении.

«Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд». Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», – сообщили в пресс-службе, передает РАПСИ.

Там также отметили, что по результатам встречи уполномоченный планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на Родину.

На прошлой неделе Херсонский городской суд разрешил задержанному на Украине капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте. В апреле члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.