Украинский суд разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым

Херсонский городской суд разрешил задержанному на Украине капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны.

Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать Крым, передает ТАСС.

Суд мотивировал свой отказ тем, что «согласно закону сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств».

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте. В апреле члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко. Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым. Кроме того, его не отпустили на похороны брата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.