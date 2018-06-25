Компания Пригожина потребовала признать «российское» дело против Трампа незаконным

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн неправомерно назначил спецпрокурором Роберта Мюллера, и ему не было разрешено Конгрессом расследовать «вмешательство России» в президентские выборы в 2016 году, заявили суду юристы компании Concord Management and Consulting российского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Заместитель генпрокурора и спецпрокурор пытаются воспользоваться полномочиями, которые не были предоставлены ни Конституцией, ни Конгрессом», – цитирует Bloomberg заявление адвокатов Эрика Дубелье и Кэтрин Секали, представляющих Concord.

По их мнению, суд должен отклонить обвинительное заключение в отношении компании Concord, чтобы восстановить конституционный принцип взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти.

Экс-глава избирательной кампании президента Дональда Трампа Пол Манафорт, которому Мюллер предъявил обвинение по делу о «вмешательстве», сделал похожее заявление.

Напомним, в феврале офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в том числе в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, в связи с «вмешательством в выборы». Обвинение также предъявлено трем компаниям: «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering. Компания бизнесмена Евгения Пригожина Concord не согласилась с выдвинутыми Мюллером обвинениями.