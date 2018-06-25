Казанцы заменили инвалидное кресло болельщику сборной Колумбии

Жители Казани помогли болельщику сборной Колумбии с ограниченными возможностями Хулио Пико с заменой инвалидного кресла на время его пребывания на ЧМ-2018.

Пико передвигается по городам чемпионата мира на кресле с электроприводом, но в Ульяновске один из аккумуляторов устройства отказал, передает ТАСС. Поэтому по прибытии в Казань, где в воскресенье колумбийцы разгромили поляков со счетом 3:0, мужчина оказался ограничен в передвижениях.

Казанцы через соцсети попросили о помощи колумбийцу и в итоге коляска Пико была заменена на исправную на все время его пребывания в России.

«Когда я приехал в Россию, и у меня начались трудности, я очень удивился, как люди откликнулись на мою проблему. Люди здесь замечательные, очень добрые, что касается кресла, я сравниваю его с тем, которое сломалось, и думаю, это новое даже лучше: оно тяжелее, но при этом более легкое в управлении, буду тестировать его возможности. Я так благодарен, что жители Казани помогли мне во всем, ваша помощь оказалась настоящей, я очень это ценю, спасибо жителям Казани», – передает ТАСС слова колумбийского болельщика.

Напомним, 19 июня на фестивале болельщиков ФИФА в Москве фанаты из Латинской Америки подняли в воздух болельщика на инвалидной коляске из Египта Хасана Седки, эта история растрогала людей по всему миру.