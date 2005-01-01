Случай в московской фан-зоне растрогал людей по всему миру

На фестивале болельщиков ФИФА в Москве фанаты из Латинской Америки подняли в воздух болельщика на инвалидной коляске из Египта, эта история растрогала людей по всему миру.

25-летний студент из Египта Хасан Седки рассказал, что вместе с другом был на фестивале болельщиков ФИФА в Москве во время церемонии открытия ЧМ-2018. Египтянин размахивал национальным флагом, когда его коляску неожиданно подняли в воздух несколько фанатов из Колумбии и Мексики, чтобы он смог смотреть на экран фанзоны.

Болельщики при этом несколько раз выкрикнули фразу «Vamos Egypto!» («Вперед, Египт»). По его словам, он не знал ни одного из этих фанатов.

«В тот момент я чувствовал себя на вершине мира», – цитирует BuzzFeedСедки.

Кто-то из болельщиков сфотографировал этот момент, и снимок разлетелся по соцсетям. В группе Desmotivaciones Futbol в Facebook, где ее выложили в первую очередь, фото набрало более 68 тыс. лайков и 37 тыс. репостов. За один день на сайте Reddit публикация получила свыше 77 тыс. рейтинга.

Пользователи со всего мира делятся этой трогательной историей в соцсетях.

«Это действительно больше, чем просто игра», – написал OMAR в Twitter.

«Наверное, это лучшее фото с Мундиаля, что я видел», – признался Julian.

«Мексиканцы и колумбийцы подняли кресло-коляску египетского болельщика. Это реальный смысл ЧМ. И есть люди, которые называют это просто «футболом», к сожалению, они никогда не поймут. Люблю тебя, Мексика», – заметила Gabryela.

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