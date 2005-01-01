Гости мундиаля отдали честь Дзюбе

Болельщики, приехавшие на чемпионат мира в Россию, отдали честь форварду Артему Дзюбе.

На видео, опубликованном на канале Российского футбольного союза, фанаты делали жест, напоминающий воинское приветствие, и произносили имя российского форварда. Русскоязычные фанаты при этом желали Дзюбе и всей команде успешного выступления на чемпионате мира.

Напомним, ранее форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.