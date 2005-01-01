Дзюба объяснил жест Черчесова во время матча с Саудовской Аравией

Форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.

Дзюба на 70-й минуте заменил Федора Смолова и уже через минуту забил гол. Черчесов поздравил форварда своеобразным жестом, напоминающим воинское приветствие.

Матч закончился со счетом 5-0 в пользу россиян.