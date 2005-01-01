Легенда уругвайского футбола дал прогноз на матч с Россией

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан заявил, что его команде будет сложно в матче против команды России, так как россияне будут играть при домашних трибунах.

«У Уругвая есть Суарес и Кавани – это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас. Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша», – передают «Известия» слова Форлана.

Он отметил, что, несмотря на опыт, уругвайские футболисты испытывают напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране.

«На самом деле не так просто будет играть против России, у нее есть сильные и жесткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч», – сказал Форлан.

Напомним, в воскресенье нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как справился с критикой со стороны и как смирился с тем, что футболисты сборной – «худшие люди в стране».