Игрок сборной России смирился с тем, что футболистов считают худшими людьми в стране

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как справился с критикой со стороны болельщиков в адрес российских футболистов перед домашним чемпионатом мира.

Смолов отметил, что сборная находится на базе в Новогорске, как в информационном вакууме. «Я после Турции перестал следить за новостями», – признался он.

«Смирился, что мы худшие люди в стране», – приводит слова Смолова «Чемпионат.com».

«Но мы счастливы и рады, что у нас получается», – добавил он.

Ранее в воскресенье главный тренер команды Египта Эктор Купер заявил, что сборная России по футболу оказалась «командой-сюрпризом» на матчах чемпионата мира.

Напомним, Россия, досрочно обеспечившая себе участие в 1/8 финала турнира, сыграет против сборной Уругвая в Самаре 25 июня.