Российскую сборную назвали командой-сюрпризом чемпионата мира

Сборная России по футболу оказалась «командой-сюрпризом» на матчах чемпионата мира, заявил главный тренер команды Египта Эктор Купер.

Купер отметил, что россияне сыграли «по своим возможностям». «Мы поняли это лишь в конце матча, но большинство из того, что мы делали – было хорошо», – приводит его слова ТАСС.

Тренер сборной Египта сказал, что его подопечные играли с «хорошим соперником», которого поддерживают местные болельщики.

«И в этой атмосфере мы проявили себя хорошо, но было несколько минут, когда мы потеряли баланс, потеряли свою силу», – признал тренер.

«Сборная России – команда-сюрприз на чемпионате мира, она победила в двух матчах», – продолжил тренер сборной Египта.

Он отметил, что фаворитам ЧМ – Аргентине, Германии и Бразилии – приходится прилагать больше усилия, однако у России «сейчас очень хорошие завоеванные позиции».

Напомним, сборная Египта уступила российской команде в матче в Санкт-Петербурге 19 июня со счетом 1:3. Россияне досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, а подопечные Купера потеряли шансы на выход в следующий раунд.

Египет в следующий раз встретится с Саудовской Аравией, а Россия сыграет против сборной Уругвая в Самаре 25 июня.

Добавим, ранее в воскресенье комик Семен Слепаков и группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, записали песню «Чемпионы», посвященную победам российской сборной по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира.