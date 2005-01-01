Слепаков и Шнуров спели про российских чемпионов

Комик Семен Слепаков и группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, записали песню «Чемпионы», посвященную победам российской сборной по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира.

Видео опубликовано на YouTube-канале Слепакова (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на клип, так как он содержит обилие ненормативной лексики).

В песне есть такие строки:

«В эйфории веселится вся великая страна.

Мы за наших футболистов дружно водку пьем до дна.

Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ.

Если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот»;

«Мы – футбольная держава, нас так просто не возьмешь.

Не найти на нас управы, против Дзюбы не попрешь.

Нас соперники боятся, намочили все трусы,

Потому что ночью снятся им Черчесова усы».

В новой песне Слепакова и Шнурова упоминается и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, перед началом ЧМ Слепаков в сатирической песне «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. В Чечне призвали Слепакова извиниться. Сам Кадыров над песней посмеялся и пригласил юмориста в Грозный и предложил вместе написать новую песню. Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение и пожелал сборной России удачи на ЧМ.

Сборная России в понедельник в Самаре проведет заключительный матч группового этапа с командой Уругвая. Ранее россияне обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.