Назван средний размер пенсий в 2019 году

Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о среднем размере пенсий в стране в 2018 и 2019 годах.

В интервью «Известиям» Топилин сообщил, что в следующем году прибавка к пенсии составит в среднем 1 тыс. рублей в месяц, или 12 тыс. рублей в год. К концу года, по его словам, средняя пенсия будет равна 14 тыс. 414 рублям.

В 2019 году, добавил министр, средняя пенсия возрастет до 15,4 тыс. рублей.

Повышение коснется неработающих пенсионеров, так как будет проводиться через механизм индексации.

«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой», – уточнив министр.

Топилин подчеркнул, что возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям не было бы без повышения пенсионного возраста.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что планируется доработать в пенсионной реформе.