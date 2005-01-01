Что предлагается доработать в пенсионной реформе

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23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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          Что предлагается доработать в пенсионной реформе

          Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионах   23 июня 2018, 19:45
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся правительством пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.

          На круглом столе в Общественной палате по изменениям в пенсионное законодательство наиболее активно обсуждали четыре группы вопросов. Общественная палата обещает в течение двух-трех недель подготовить для президента доклад, включающий все озвученные предложения.

          Во-первых, всех волновала тема рынка труда. Среди экспертов ходят две противоположные точки зрения. Одни говорят, что на рынке существует дефицит рабочих рук, поэтому большая часть тех, кто сегодня достигает пенсионного возраста, продолжают работать.  Другие опасаются, что технологическое и инновационное развитие экономики приведет к избытку рабочих рук. «Где же расчеты, доказывающие, что на рынке труда либо избыток, либо дефицит?» – вопрошал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

          На самом деле, сегодня 50% оформленных пенсионеров продолжают работать в белой экономике, еще 25% - продолжаются работать, но в серой зоне. И только четверть из вышедших на пенсию становятся настоящими пенсионерами и отдыхают, приводит данные председатель Комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

          Однако ситуация может отличаться от региона к региону. «Рынок труда России очень разный. Есть огромные территории, где кадров нет – это Дальний Восток, это отдельные производства внутри России. Поэтому Минтруду надо предлагать конкретные меры по поддержке занятости, переобучения, переквалификации пожилых людей и меры для молодежи с точки зрения трудовой миграции таких работников», – говорит Починок.

          Неоднократно поднималась тема возрастной дискриминации при найме на работу. Некоторые работодатели и сегодня устанавливают возрастной ценз. Председатель Комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова предлагает привлекать к этой проблеме институты гражданского общества и некоммерческие организации, чтобы они вели контроль за работодателями, которые грешат возрастным цензом.

          Валерий Степанченко из заксобрания ЯНАО предлагает ввести отдельные программы переквалификации для женщин и мужчин в предпенсионном возрасте. Например, для женщин создать школу сертифицированных нянь, как это сделано во Франции. Также следует придумать мотивацию для работодателей, чтобы они были заинтересованы оставлять на работе возрастных сотрудников.

          В советское время никто не мог перейти на следующую ступень карьеры без переподготовки, напоминает председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, бывший вице-премьер Борис Алешин. «Человек всю жизнь должен проходить обучение. Нужно менять систему образования, должен появиться мощный блок переподготовки кадров», – считает он. При этом, по его личному мнению, сегодня нет никакой дискриминации по возрастному признаку, а развитие технологий не приведет к потере работы людей. В пример он приводит себя: в 63 года он продолжает работать и готов делать это дальше, конкурировать с ним некому. Для высокопрофессиональных работников проблема найти работу даже в предпенсионном возрасте вряд ли будет стоять. Но это не значит, что ее не будет возникать у других категорий граждан.

          Самой уязвимой категорией граждан в рамках реформы являются те, кто родился в 1965-1969 годах и работают в частном бизнесе, считает председатель комиссии Общественной палаты Югры Нонна Некрасова. Именно эти граждане первыми начнут ощущать на себе реализацию реформы. «Их будут увольнять или не будут брать на работу», – говорит Некрасова. По ее мнению, в течение пяти лет с этими людьми надо дополнительно работать: информировать об изменениях, проводить трудовые инспекции для работодателей, а возможно и ввести дополнительные меры, например, снизить налог на 5-10% для этих категорий граждан. Это бы стимулировало в том числе и работодателей не выбрасывать их на улицу только из-за возраста.

          Необходимо сформировать общество и лучшее отношение к людям предпенсионного и пенсионного возраста. «Новые пенсионеры должны получить особую медицинскую и психологическую поддержку. Есть ли кадры, которые будут этим заниматься, чтобы гериатрическое сопровождение не привело к тому, что на тебя смотрят как на отработанный материал? Необходима коррекция мировоззрения», – считает Ольга Аринцева, председатель общественной палаты Калининградской области.

          Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заверил, что Минтруд уже формирует «дорожную карту», которая будет сопровождать законопроект об изменении пенсионного возраста. То есть все эти проблемы, которые лягут на стол президента, должны будут учитываться.

          Вторая тема, которая волновала общественников - демографические проблемы. Одним из факторов, который позволяет повышать пенсионный возраст, является рост продолжительности жизни в России, а также ожидаемое увеличение этого параметра до 80 лет в среднем по стране.

          Однако возникают вопросы с более низкой продолжительностью жизни мужчин, особенно в некоторых регионах страны. Так, в Москве женщины в среднем живут более 80 лет, мужчины – 73 года. В Ингушетии ситуация лучше: средняя продолжительность жизни у женщин 82 года, у мужчин – 76,5 лет. Но в дальневосточных регионах расклад иной. Например, в Магаданской области женщины живут в среднем 70 лет, а мужчины – 60. В связи с этим у многих возникает вопрос, не стоит ли как-то исправить эти диспропорции и ввести, например, отдельный пенсионный возраст для ряда российских регионов с более низкой продолжительностью жизни.

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          Обсуждение: 142 комментария

          Предложение от Степанченко – так как вся пенсионная система строится на принципе солидарности поколений, то за каждого ребенка можно снижать пенсионный возраст на один год, причем, как для женщин, так и для мужчин. То есть за одного ребенка мужчина может выйти на пенсию на один год раньше, за трех детей – на три года раньше.

          Правительство слишком долго запрягало, а теперь слишком спешит принять изменения, считает Тополева-Солдунова. По ее мнению, шаг повышения пенсионного возраста год к год – слишком большой, стоит повышать пенсионный возраст хотя бы по полгода в год. Это психологически будет восприниматься более спокойно, тем более, что у людей были планы, связанные с выходом на пенсию. Эксперт привела свой жизненный пример, когда рождение ее ребенка было привязано к выходу на пенсию ее мамы, и все это было четко расписано.

          Третий пласт – финансовый, в том числе вопросы сбалансированности и дефицита Пенсионного фонда. Эксперты считают необходимым сделать Пенсионный фонд более эффективным с точки зрения доходности, чтобы он имел возможность инвестировать и зарабатывать деньги.

          Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» приводит в пример западные страны, где пенсионные фонды являются крупнейшими инвесторами, которые помогают одновременно и развивать экономику, и обеспечивать пенсионеров. «Мы не используем пенсионные деньги для развития экономики. Это огромные ресурсы, и они не работают», –  согласен Борис Алешин.  

          Также необходимо работать и в направлении пополняемости Пенсионного фонда РФ. Разворотнева требует, чтобы исчезли черные зарплаты, и чтобы научились эффективно расходовать средства.

          Четвертая, и, пожалуй, главная тема – это цель реформы, которая заключается в повышении благосостояние пенсионеров. Что будет, если не поднимать пенсионный возраст? По словам Натальи Починок, чтобы гарантировать ратификацию конвенцию Международной организации труда № 102, по которой  уровень пенсий должен составлять 40% от уровня зарплаты, необходимо гарантировать и соответствующий уровень пенсионного возраста.

          Что могло бы стать альтернативой? Только рост налогов. Потребовалось бы, например, поднять НДС до 22% и выше, увеличить страховые взносы, ставку налога на прибыль, НДФЛ и т.д.  И это все равно не повлияло бы на уровень пенсий, 

          считает Починок. Тогда как повышение пенсионного возраста позволит повышать размер ежемесячных пенсий на 1 тыс. рублей, а это существенная, по ее словам, прибавка, так как в годовом выражении составляет 12 тыс. рублей дополнительного дохода.

          Что касается сохранения льгот, которые сегодня имеют пенсионеры в отношении земельного налога, транспортных и услуг ЖКХ, то это будут решать региональные власти. В Томской области, например, местные власти говорят, что хотят сохранить эти льготы и не привязывать их к новому пенсионному возрасту, отмечает эксперт.

          Сейчас на одного пенсионера приходится два работающих, платящих отчисления в Пенсионный фонд, который основан в России на солидарной системе (младшее поколение обеспечивает пенсии старшему). Несколько десятилетий назад на одного пенсионера приходилось четверо работающих. Сейчас собираемых средства хватает лишь на то, чтобы увеличивать пенсии действующих пенсионерам на 400-500 рублей в год. При этом еще 30% средств – это трансферты из бюджета, но надо понимать, что они покрывают расходы на досрочников и льготные категории граждан.

          Если не поднимать пенсионный возраст, то соотношение работоспособных и пенсионеров станет один к одному.  Такого нет ни в одной стране мира. Если ничего не делать, то Пенсионный фонд съест все доходы, которые идут от роста экономики, говорит Антон Дроздов.


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