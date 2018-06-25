Кандидат от оппозиции признал победу Эрдогана на выборах в Турции

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мухаррем Индже признал, что на состоявшихся в стране в воскресенье президентских выборах победу одержал Тайип Эрдоган.

Заявление политика передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабер тюрк».

По итогам обработки 99,9% бюллетеней на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с показателем 53,6%, Индже набирает 30,8% голосов. Явка превысила 88% избирателей, имеющих право голоса.

На прошедших в тот же день выборах в парламент больше всего голосов избирателей – 53,6% – получил «Народный альянс», сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения.

Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов – 11,5%, а «Хорошая партия» – 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10-процентный рубеж.

Накануне в Турции состоялось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. В воскресенье вечером турецкий лидер Тайип Эрдоган, не дожидаясь подведения итогов голосования, объявил себя победителем президентских выборов.