Досрочные выборы президента начались в Турции

В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

Правом проголосовать на выборах обладают более 56 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

В стране введены повышенные меры безопасности: в Анкаре к охране правопорядка привлечены 16 тыс. полицейских, в Стамбуле – более 38 тыс. Избирателям запрещено проносить в кабину для голосования видеокамеры и мобильные телефоны.

В президенты выдвинуто шесть кандидатов: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии «Родина» и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

В парламент стремятся девять партий: Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканскую партия, Партия благополучия, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия» и Партия независимой Турции, которая объявила о бойкоте выборов.

Отмечается, что граждане Турции активно голосуют на выборах. На избирательных участках, открывшихся в 08:00 мск, уже выстроились очереди.

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале избирательной кампании. Сообщалось, что досрочные выборы вызваны необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.