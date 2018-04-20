Эрдоган объявил о старте своей избирательной кампании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил о начале своей избирательной кампании в связи с досрочными выборами главы государства.

«Наша кампания началась. Манифест будет озвучен на конгрессе (правящей Партии справедливости и развития – прим. ВЗГЛЯД) в Стамбуле. Партия национального движения, как и мы, сейчас работает в этом направлении», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления,

Напомним, Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года. До этого он 11 лет занимал должность премьер-министра страны.