Эрдоган объявил себя победителем выборов до подведения итогов голосования

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, ссылаясь на неофициальные данные о результатах голосования избирателей, объявил себя победителем на состоявшихся в воскресенье в Турции президентских выборах.

Турецкий лидер выразил надежду, что «никто не посмеет усомниться в выборной системе Турции и результатах голосования», передает ТАСС.

«Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство «Народному альянсу»», – заявил Эрдоган в ходе своего телеобращения к народу, пообещав «продолжать укреплять демократию в стране, а также защищать права и свободы граждан».

По его словам, явка на выборах «была очень высокой, близкой к 90%».

Между тем официального подведения итогов президентских выборов в Турции до сих пор не было, подсчет голосов избирателей продолжается.

По результатам подсчета 98,5% бюллетеней, Эрдоган, по последним данным ЦИК Турции, набирает 52,6% голосов, у его ближайшего соперника от оппозиции Мухаррема Индже – 30,8% голосов избирателей.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с «убедительной победой» на выборах президента Турции до официального объявления итогов голосования.