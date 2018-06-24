Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах до подведения итогов голосования

Глава Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с «убедительной победой» на выборах президента Турции до официального объявления итогов голосования, сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе разговора Алиев отметил, что «под руководством Эрдогана Турция добилась еще большего развития, завоевала крупные успехи в экономической сфере, укрепила позиции на международной арене», передает ТАСС.

«В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах», – говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

Кроме того, глава Азербайджана пригласил Эрдогана посетить Баку с официальным визитом. «Приглашение было с благодарностью принято», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье в Турции состоялось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. Позднее появились предварительные данные о результатах голосования.