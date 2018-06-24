Эрдоган лидирует на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки 17,6% бюллетеней лидирует на выборах главы государства. По данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции, он набирает 60% голосов.

Вслед за Эрдоганом идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития также лидирует на парламентских выборах в Турции. Она набирает 54,3%, а основная оппозиционная Народно-республиканская партия получает 14,1% голосов.

В воскресенье в Турции состоялось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.