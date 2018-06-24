Сборная Польши лишилась шансов на выход в плей-офф

Сборная Колумбии в ходе встречи группы H, которая прошла в воскресенье на стадионе «Казань-Арена», разгромила команду Польши со счетом 3:0, лишив поляков шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сборные Колумбии и Польши впервые встречались на официальном турнире, передает ТАСС.

У колумбийцев отличились защитник Ерри Мин, нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Хуан Куадрадо.

Воскресный матч между сборными Колумбии и Польши посетили 42 тыс. 873 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости стадиона «Казань-Арена». Предыдущий рекорд был установлен 20 июня, когда посмотреть на игру между командами Ирана и Испании пришли 42 тыс. 718 зрителей.

По итогам матча сборная Польши, которая не набрала ни одного очка в двух играх, лишилась шансов на выход в плей-офф.

Напомним, выход в плей-офф ЧМ-2018 принес сборной России миллионы долларов.