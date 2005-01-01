Выход в плей-офф ЧМ-2018 принес сборной России миллионы долларов

Сборная России получит в результате выхода в плей-офф чемпионата мира 12 млн долларов от ФИФА.

За участие в групповом этапе сборная России получит 8 млн долларов, за выход в 1/8 финала – 4 млн долларов, сообщает «Чемпионат». Такие вознаграждения получит каждая сборная, которая попадет в плей-офф.

Также сообщается, что РФС потратит 8 млн долларов на компенсацию расходов цикла подготовки сборной. 4 млн долларов разделят между федерацией и командой. Футболисты, тренеры и персонал сборной получат премиальные.

В среду Россия официально вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Во вторник Россия обыграла Египет, матч завершился со счетом 3:1. В матче открытия Мундиаля россияне разгромили саудитов со счетом 5:0.