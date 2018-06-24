В Британии заявили, что ЧМ в России не перестает удивлять

Проходящий в России ЧМ по футболу не перестает удивлять, пишет спортивный журналист Daily Telegraph Оливер Браун, отмечая, что его потрясают дружелюбные взаимоотношения фанатов, поведение полицейских и сама Россия, где мирно соседствуют история и современность, почтение к прошлому и стремление начать все с чистого листа.

«Забытая обходная тропа с бездушными фешенебельными магазинами» – Никольская улица Москвы – за 10 «головокружительных дней» преобразилась в «улицу огней», стала местом проведения мексиканских карнавальных танцев, аргентинских танцах гаучо и акции перуанцев, раскладывающих огромную футболку для записи пожеланий, передает ИноТВ текст статьи британского издания.

Автор статьи рассказывает о том, что даже проигрыш сборных не огорчает болельщиков. Марокканцы, например, празднуют вылет своей команды из ЧМ «массовым хоровым пением на полу московских универмагов».

И «самым потрясающим» в этой связи автор статьи считает реакцию российских полицейских, «которые просто наблюдают за происходящим с насмешливой ухмылкой». Браун пишет, что в некоторых случаях ситуация накалялась, как, например, у стадиона «Лужники», когда возник конфликт между несколькими марокканцами группой израильтян, однако «не было ни полицейских дубинок, ни водометов, ни беспричинной демонстрации силы».

Автор отмечает, что сотрудники служб правопорядка «здесь повсюду», но они «остерегаются любых крайностей».

По словам британского журналиста, перед ЧМ воображение рисовало картины «враждебного, вызывающего тревогу» чемпионата. Он признается, что ему представлялись сцены того, как английских фанатов «преследуют русские хулиганы в балаклавах». «Пока же вырисовывается совсем иная картина», – признает он.

«Здесь есть и все возможности для веселых пьяных гулянок, учитывая, что некоторые сорта московского крафтового пива по крепости не слабее дизельного топлива», – пишет Браун.

Российские города, принимающие матчи чемпионата мира, создают «яркий эстетический контраст» – от прусского шарма Калининграда и до черноморских променадов в Сочи, говорится в статье.

И вместе с тем ЧМ-2018 дарит своим гостям «бесценную возможность взглянуть на страдания и жертвы, вплетенные в российскую историю». Автор пишет, что перед матчем Нигерии с Исландией в Волгограде провел несколько часов на Мамаевом кургане – «надолго врезающемся в память городском мемориале, посвященном бессчетным потерям в Сталинградской битве». Журналист признался, что на него произвело сильное впечатление соседство истории с современностью в России.

Вместе с тем журналист советует с определенной долей скепсиса отнестись к «беспрецедентному глобальному шоу» в России. «Несмотря на всю живую открытость этого чемпионата мира и пьянящего чувства от ночных прогулок по Никольской улице, есть веский повод настороженно отнестись к тому, что будет после», – заключил Оливер Браун.

Ранее другое британское издание – The Guardian – написало о том, что Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу, а болельщики английской сборной по итогам соревнований изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону.