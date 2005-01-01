«Смертоносный» Су-34 назван лучшим ударным истребителем в мире

Взгляд
24 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
Разделы

Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США в том, чтобы помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
Обсуждение: 247 комментариев

На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
      Подробности...

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Летчик погиб при крушении военного самолета в США
          Макрон заявил о политическом кризисе в ЕвропеСнайперские группы ВСУ прибыли в ДонбассПодсчитано, сколько мигрантов прибыло в ЕС с 2015 годаШвейцарские фанаты отреклись от сборной из-за жестов своих футболистов
          В Раде назвали госизменой принятие предложенного Порошенко законаЧижов прокомментировал поддержку Грецией санкций против РоссииАсад объяснил причины распространения «баек» о химоружии в СирииЭксперт оценил перспективу социального взрыва на Украине
          Владелец киевского ресторана открыл стрельбу по клиентамИсторик оценил требование украинской писательницы переименовать РоссиюМэр Львова рассказал подробности нападения на лагерь цыган«Мисс Панама – 2017» рассказала, как запасалась теплой одеждой перед ЧМ в России

          Главная тема


          Пенсионерам США предлагают работать до смерти

          зона особого внимания


          Военных предупредили о готовящейся антироссийской провокации в Сирии

          особый случай


          Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

          Чемпионат мира


          Сборная Германии извинилась за жесты после победы над шведами

          фальсификация истории


          В Госдуме ответили на заявление Ницой о «краже» названия «Русь» у Украины

          «Мы на фронте»


          Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

          гражданская война


          Появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине

          «разбомбить Кенигсберг и Мемель»


          Опубликован приказ Жукова спустя три часа после начала войны

          пенсионный возраст


          Ирина Алкснис: Активная часть российского общества впадает в истерический раж

          «Добро пожаловать в Америку»


          Егор Холмогоров: Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы

          грузинский пенсионер


          С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          «Смертоносный» Су-34 назван лучшим ударным истребителем в мире

             24 июня 2018, 18:58
          Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сконструированный на основе Су-27 и поступивший на вооружение в 2014 году, российский Су-34 является самым передовым ударным истребителем в мире, пишет Military Watch.

          В статье говорится, что после модернизации истребитель стал передовым ударным российским оружием. Наиболее близкими соперниками Су-34 сейчас считаются J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае, передает РИА «Новости».

          Самолет, боевой радиус которого составляет более 1,1 тыс. километров, способен наносить удары на большом расстоянии. Так, Су-34, развернутые в Сирии, могут поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а истребители, расположенные в Калининграде, могут нейтрализовывать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

          Среди технических особенностей Су-34 издание называет расположение летчиков - в кабине российского истребителя они размещаются рядом, а не друг за другом, что позволяет разработчикам не дублировать органы управления. Также кабина оборудована системой, которая позволяет совершать полеты без кислородных масок на высоте до 10 километров.

          Автор статьи пишет, что новые возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. Он вооружен последней модификацией ракет «воздух-воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. По словам автора статьи, эти ракеты сейчас являются одними из самых смертоносных, они превосходят аналоги в Европе и США.

          Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях, подчеркивает автор.

          Также издание обращает внимание на то, что истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны, развивает скорость до 1 тыс. 900 километров в час и способен поднимать в воздух груз весом до 8 тонн.

          Ранее в сети появилось видео ударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России по полевым штабам и базам хранения военной техники террористов в пригороде сирийского Алеппо.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............