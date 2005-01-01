«Смертоносный» Су-34 назван лучшим ударным истребителем в мире

Сконструированный на основе Су-27 и поступивший на вооружение в 2014 году, российский Су-34 является самым передовым ударным истребителем в мире, пишет Military Watch.

В статье говорится, что после модернизации истребитель стал передовым ударным российским оружием. Наиболее близкими соперниками Су-34 сейчас считаются J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае, передает РИА «Новости».

Самолет, боевой радиус которого составляет более 1,1 тыс. километров, способен наносить удары на большом расстоянии. Так, Су-34, развернутые в Сирии, могут поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а истребители, расположенные в Калининграде, могут нейтрализовывать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

Среди технических особенностей Су-34 издание называет расположение летчиков - в кабине российского истребителя они размещаются рядом, а не друг за другом, что позволяет разработчикам не дублировать органы управления. Также кабина оборудована системой, которая позволяет совершать полеты без кислородных масок на высоте до 10 километров.

Автор статьи пишет, что новые возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. Он вооружен последней модификацией ракет «воздух-воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. По словам автора статьи, эти ракеты сейчас являются одними из самых смертоносных, они превосходят аналоги в Европе и США.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях, подчеркивает автор.

Также издание обращает внимание на то, что истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны, развивает скорость до 1 тыс. 900 километров в час и способен поднимать в воздух груз весом до 8 тонн.

Ранее в сети появилось видео ударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России по полевым штабам и базам хранения военной техники террористов в пригороде сирийского Алеппо.