Опубликовано видео работы звена Су-34 по позициям боевиков в Алеппо

В сети появилось видео ударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России по полевым штабам и базам хранения военной техники террористов в пригороде сирийского Алеппо.

«Сегодня звеном Су-34 ВКС была нанесена серия авиаударов по полевым штабам и базам хранения техники незаконных вооруженных формирований на западе провинции Алеппо. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал обстрел российского поста военной полиции в зоне деконфликтации на северо-западе региона», – сообщил источник, передает «Русская весна».

По его словам, боевики совершили шесть обстрелов позиций российских военных, выполняющих функции миротворцев. В обстрелах никто не пострадал.

Также сообщается, что все бомбы ФАБ-500, выпущенные российскими самолетами, попали в цель.

В середине мая авиация ВКС России нанесла удары по позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун. В Сети появилось видео работы «летчика-снайпера» на истребителе Су-34 по подвижным минометным комплексам.