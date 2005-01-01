Принцесса Саудовской Аравии одной из первых села за руль после снятия запрета

Саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль вместе с другими жительницами страны села за руль автомобиля, впервые воспользовавшись правом на вождение.

«Наконец-то! Впервые дочь Рим везет меня и внуков по улицам Эр-Рияда», – написал отец принцессы, принц Аль-Валид бен Таляль в Twitter, передает ТАСС.

В то же время племянник короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда опубликовал открытое письмо, приветствовав решение руководства страны разрешить женщинам вождение.

Отмечается, что в полночь воскресенья тысячи жительниц Саудовской Аравии впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды в крупных городах страны.

В начале мая в Саудовской Аравии заявляли, что завершаются приготовления для обеспечения возможностей для вождения женщинами автомобилей.

Напомним, в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление о выдаче женщинам водительских удостоверений, отменив таким образом запрет, действовавший с 1990 года.