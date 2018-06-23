Васильева поздравила выпускников на празднике «Алые паруса» в Петербурге

Министр просвещения России Ольга Васильева обратилась к выпускникам школ на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

На Дворцовой площади собрались в субботу около 80 тыс. человек. 35 тыс. из них – это выпускники петербургских школ 2018 года, их родители и учителя, еще 6 тыс. – выпускники школ других российских городов и зарубежные гости, передает ТАСС.

Васильева напомнила о том, как Ассоль «мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея». По словам министра, выпускники так же, как и Ассоль, «несут в своем сердце мечту». Дорога, по которой пойдут выпускники, «будет тернистой, но обязательно приведет к цели», сказала Васильева, пожелав молодым петербуржцам сохранить традиции великого города.

Васильева призналась, что, будучи историком, хотелось бы увидеть, как восстановят сценарий самого первого праздника, прошедшего в июне 1968 года.

Праздник начался после того, как глава города Георгий Полтавченко в соответствии с традицией ударил в корабельную рынду.