Путин призвал выпускников действовать ради будущего

Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради прорыва в будущем.

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!», – сказал президент в специальном видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Глава государства отметил так, что для вчерашних школьников выпускной является одним «из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных».

«Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего», – сказал он.

По словам российского лидера, «энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте».

Он выразил уверенность, что молодое поколение сможет осуществить самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

«Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди – смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные – способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями», – сказал Владимир Путин.