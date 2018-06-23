Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в результате чего страна может утратить независимость и войти в состав другого государства.

В ходе рабочей поездки в Шкловский район Лукашенко заявил, что Минск обязан полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйств. «Причина невыполнения одна – смерть», – заявил белорусский лидер.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги», – сказал Лукашенко. Видео его выступления опубликовал телеканал ОНТ.

«А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», – добавил Лукашенко, не уточнив, кто именно угрожает Белоруссии. Он также не сказал, в состав какого государства может войти республика в случае провала экономической политики.

Лукашенко призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться намеченного плана и соблюдать технологии производства. Он добавил, что если это не будет выполнено, Белоруссия «скоро пойдет по миру без штанов».

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в начале своей политической карьеры Лукашенко был «пророссийским» или даже «просоветским» деятелем. Позднее Минск стал поддерживать историков, настаивающих на длинном и самобытном пути белорусов к собственной государственности. Теперь этот миф закрепляется в белорусских школах.