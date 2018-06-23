Guardian избавилась от хвалебного заголовка в статье о России

Британская The Guardian опубликовала статью о том, как Russia Today освещает проходящий в России чемпионат мира по футболу, сопроводив ее хвалебным заголовком, однако позже решила изменить название материала.

Первоначальный вариант заголовка выглядел следующим образом: «Не верьте злобной шумихе: даже с Жозе Моуринью RT – очень хороший канал». Автор статьи написал, что стиль телеканала в освещении спортивного мероприятия «приятно удивил», сообщает RT.

Однако позже заголовок изменили на следующий: «Шмейхель и Стэн придали особый лоск репортажам RT о чемпионате мира». В материале автор пишет, что посмотрел репортажи RT, посвященные ЧМ, «чтобы вам (читателям Guardian – прим. ВЗГЛЯД) не пришлось».

«Ну, по крайней мере, таков был мой изначальный настрой. На деле же все оказалось немного иначе», – добавляет автор.

По его словам, «истинный гений RT», который автор называет «кремлевским англоязычным телеканалом», «заключается в умении удивить тоном и структурой подачи материала». «И результат получился хороший, занимательный! По крайней мере неплохой, не скучный», – написал автор статьи.

RT отмечает, что к команде телеканала присоединились бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор, легендарный датский футболист и бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель.

Ранее The Guardian писала, что Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу, а болельщики английской сборной по итогам соревнований изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Другая британская газета – The Times – писала, что фанаты английской сборной жаловались, что из-за кампании в британской прессе многие болельщики зря не приехали на ЧМ-2018.