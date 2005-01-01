МИД заявил о провокационной инициативе по Приднестровью

МИД России счел проект резолюции о «Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова» провокационной и опасной инициативой.

В министерстве отмечают, что «ответственное большинство государств-членов всемирной Организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались», следует из сообщения на сайте ведомства.

МИД напомнил о трагических событиях 1992 года, и подчеркнул, что многие действующие политики в Кишиневе и за его пределами успели, вероятно, «подзабыть тот непреложный факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования».

«И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», – говорится в сообщении.

Потому принятие резолюции способно «может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования».

Отдельное внимание стоит уделить тому, что в Кишиневе «нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из Специального заявления Президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года».

Потому министерство рассматривает эту инициативу «как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов».

В МИД также выразили надежду «на ответственность международных партнеров относительно любых шагов на треке «замороженных» конфликтов, к которым относится и конфликт на Днестре» и призвали к избеганию «деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования».

Ранее молдавский проект резолюции Генассамблеи ООН оценили в Госдуме.

Напомним, в пятницу члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом к России вывести миротворческие войска из Приднестровья.