В Госдуме оценили резолюцию ГА ООН по Приднестровью

Молдавский проект резолюции Генассамблеи ООН с призывом к России вывести военных из Приднестровья, по всей видимости, подготовлен при поддержке США и стран НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей и тем более тех, кто будет препятствовать какому-то реваншу румынских унионистов в отношении Приднестровья», – сказал депутат RT.

По его словам, наличие там контингента российских войск – «кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдавию вместе с Приднестровьем в Румынию».

Он отметил, что страны, голосовавшие за резолюцию, «вероятно, не до конца владеют ситуацией». Затулин подчеркнул, что российские войска в Приднестровье стали гарантом невозобновления военного конфликта 1992 года, однако некоторые страны голосуют, «не разбираясь в существе проблемы».

Ранее члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом к России вывести миротворческие войска из Приднестровья.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски заявил, что Россия «не должна нервно реагировать» на резолюцию ГА ООН. Президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь заявил, что резолюция была направлена на «обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба» отношениям двух стран.