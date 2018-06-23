Стало известно о намерении России ударить по импорту авто из США

Россия в ответ на пошлины, введенные администрацией американского президента Дональда Трампа, ударит по импорту автомобилей из США, повысив сборы, сообщает Bloomberg.

О таком решении Москвы сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин через несколько дней после объявления того, что ответные меры российских властей коснутся также поставок дорожно-строительной техники из Соединенных Штатов, передает «ИноTV».

Отмечается, что Евросоюз и Китай уже заявили о введении пошлин в ответ на действия администрации Трампа.

Ранее стало известно, что Россия введет пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке.

До этого, в конце мая, США объявили о вводе таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Кроме того, в апреле Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний.