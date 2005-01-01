Родные назвали причину смерти поэта Коржавина

Дочь поэта Наума Коржавина, умершего в пятницу, рассказала о последних часах его жизни.

«Папа умер сегодня дома, в окружении всех своих родных и близких», – рассказала Елена Рубинштейн, передает ТАСС.

По ее словам, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел», – сообщила она.

Также дочь поэта добавила, что Коржавин с трудом разговаривал в последнее время, у него было плохое самочувствие.

«Он не мог сказать какие-то последние слова, так как ему было трудно, но перед самым уходом он поцеловал мою руку», – сказала Рубинштейн.



Русский поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин (настоящая фамилия – Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве.

С 1954 года он зарабатывал себе на жизнь переводами, в период «оттепели» начал публиковать собственные стихи в журналах. Многие стихи Коржавина распространялись в самиздатовских списках. Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга. Произведения Коржавина были запрещены к публикации в СССР.

В 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Эмигрировал в США, обосновался в Бостоне. В последние годы жил в городке Чапел-Хилл в Северной Каролине.

В пятницу Коржавин скончался на 93-м году жизни.