Венгрия продолжила блокировать комиссию «Украина – НАТО»

Власти Венгрии одобрили проведение встречи президента Украины Петра Порошенко с лидерами НАТО на полях ближайшего саммита Североатлантического альянса; при этом Будапешт продолжает использовать право вето на заседание Комиссии «Украина – НАТО».

Как сообщает украинское издание «Европейская првда», Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием Петра Порошенко, однако блокирует проведение Комиссии «Украина – НАТО».

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Будапешт не может поддерживать сближение Киева с альянсом до тех пор, пока власти Украины не учтут рекомендации Венецианской комиссии в законе «Об образовании».

По словам Сийярто, договоренность об организации встречи лидеров НАТО и Порошенко была достигнута не без участия США. Глава МИД Венгрии напомнил, что ранее он встречался в Вашингтоне с госсекретарем Майком Помпео.

«Я ему (Помпео, – прим. ВЗГЛЯД) рассказал, что мы не имеем ничего против того, чтобы в рамках саммита состоялось заседание по безопасности в Черном море, на которое пригласят президента Украины», – заявил Сийярто.

В публикации отмечается, что Петр Порошенко уже получил приглашение на встречу, на которой также будут присутствовать представители Грузии.

Напомним, Будапешт пообещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.

В конце мая Сийярто предложил Киеву создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании».

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