СССР располагал данными о нападении Германии за три месяца до вторжения

Министерство обороны рассекретило письмо замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, которое подтверждает, что командование и штаб Прибалтийского особого военного округа в 1941 году располагали данными о нападении Германии на СССР за два-три месяца до вторжения.

«Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усиленной и непосредственной подготовке фашистской Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до начала военных действий», – так Деревянко ответил на вопросы руководителя группы при Военно-историческом управлении Генштаба Советской армии генерал-полковника Александра Покровского, передает РИА «Новости».

В 1952 году к командованию Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов возникло пять неясных вопросов, относящихся к периоду развертывания войск третьей армии Западного особого военного округа по «Плану обороны государственной границы 1941 года», говорится в рассекреченном обращении Покровского.

Покровский задался вопросами о том, был ли доведен до войск план обороны госграницы, и, если да, то когда и что было сделано командованием армии и войсками для его выполнения. Кроме того, он интересовался тем, с какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на госграницу и сколько из них были развернуты для ее обороны. Генерал-полковник пытался выяснить, когда было получено в штабе армии распоряжение штаба округа о приведении войск в боевую готовность в связи с нападением фашистской Германии утром 22 июня, почему большая часть артиллерии и дивизий находилась в лагерях и насколько штаб армии был подготовлен к управлению войсками.

Согласно ответу Деревянко, группировка немецко-фашистских войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области в последние дни перед войной была известна штабу округа достаточно полно и подробно. Отмечается, что группировка накануне военных действий оценивалась как «наступательная с значительным насыщением танками и моторизованными частями».

Кроме того, в шифровке с грифом «Совершенно секретно», опубликованной Министерством обороны, говорится, что начальник Генштаба, заместитель наркома обороны СССР Георгий Жуков был проинформирован о планируемом на 22 июня 1941 года нападении Германии и приказал приграничным военным округам приготовиться к обороне.

«В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ПРИБВО (Прибалтийский военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ЗАПОВО (Западный военный округ – прим. ВЗГЛЯД), КОВО (Киевский особенный военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ОДВО (Одесский военный округ – прим. ВЗГЛЯД). Нападение немцев может начаться с провокационных действий», – сказано в документе.

Жуков требовал не поддаваться на провокационные действия, но вместе с тем находиться в боевой готовности «встретить внезапный удар немцев или их союзников».

Он приказал войскам в течение ночи 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов на госгранице, перед рассветом рассредоточить всю авиатехнику на аэродромах, а иную технику замаскировать, привести все воинские части в боевую готовность. Также было приказано подготовить мероприятия по затемнению – снизить освещение в городах и на стратегических объектах.

Также Минобороны рассекретило боевой приказ номер 2 народного комиссара обороны от 22 июня, в котором говорится, что советской авиации утром 22 июня 1941 года было поручено разбомбить Кенигсберг и Мемель, наносить удары вглубь немецкой территории, но наземным войскам границу не переходить.

«Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск», – говорится в документе, под которым стоит подписи наркома обороны Семена Тимошенко, начальника Генштаба Георгия Жукова и члена главного военного совета Георгия Маленкова.

«В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», – говорится в документе.

В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В пятницу Минобороны в честь памятной даты опубликовало на своем сайте рассекреченные документы.