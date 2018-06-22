СССР располагал данными о нападении Германии за три месяца до вторжения

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Трамп стремится к громкому успеху в диалоге с Россией

Егор Холмогоров, Публицист
Еще недавно Трамп систематически терял очки – и под грузом обвинений в том, что его избрали «русские хакеры», и вследствие разочарования самих трампистов. Однако Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...
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Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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          СССР располагал данными о нападении Германии за три месяца до вторжения

          22 июня 2018, 14:58

          Текст: Ольга Никитина

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          Министерство обороны рассекретило письмо замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, которое подтверждает, что командование и штаб Прибалтийского особого военного округа в 1941 году располагали данными о нападении Германии на СССР за два-три месяца до вторжения.

          «Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усиленной и непосредственной подготовке фашистской Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до начала военных действий», – так Деревянко ответил на вопросы руководителя группы при Военно-историческом управлении Генштаба Советской армии генерал-полковника Александра Покровского, передает РИА «Новости».

          В 1952 году к командованию Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов возникло пять неясных вопросов, относящихся к периоду развертывания войск третьей армии Западного особого военного округа по «Плану обороны государственной границы 1941 года», говорится в рассекреченном обращении Покровского.

          Покровский задался вопросами о том, был ли доведен до войск план обороны госграницы, и, если да, то когда и что было сделано командованием армии и войсками для его выполнения. Кроме того, он интересовался тем, с какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на госграницу и сколько из них были развернуты для ее обороны. Генерал-полковник пытался выяснить, когда было получено в штабе армии распоряжение штаба округа о приведении войск в боевую готовность в связи с нападением фашистской Германии утром 22 июня, почему большая часть артиллерии и дивизий находилась в лагерях и насколько штаб армии был подготовлен к управлению войсками.

          Согласно ответу Деревянко, группировка немецко-фашистских войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области в последние дни перед войной была известна штабу округа достаточно полно и подробно. Отмечается, что группировка накануне военных действий оценивалась как «наступательная с значительным насыщением танками и моторизованными частями».

          Кроме того, в шифровке с грифом «Совершенно секретно», опубликованной Министерством обороны, говорится, что начальник Генштаба, заместитель наркома обороны СССР Георгий Жуков был проинформирован о планируемом на 22 июня 1941 года нападении Германии и приказал приграничным военным округам приготовиться к обороне.

          «В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ПРИБВО (Прибалтийский военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ЗАПОВО (Западный военный округ – прим. ВЗГЛЯД), КОВО (Киевский особенный военный округ – прим. ВЗГЛЯД), ОДВО (Одесский военный округ – прим. ВЗГЛЯД). Нападение немцев может начаться с провокационных действий», – сказано в документе.

          Жуков требовал не поддаваться на провокационные действия, но вместе с тем находиться в боевой готовности «встретить внезапный удар немцев или их союзников».

          Он приказал войскам в течение ночи 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов на госгранице, перед рассветом рассредоточить всю авиатехнику на аэродромах, а иную технику замаскировать, привести все воинские части в боевую готовность. Также было приказано подготовить мероприятия по затемнению – снизить освещение в городах и на стратегических объектах.

          Также Минобороны рассекретило боевой приказ номер 2 народного комиссара обороны от 22 июня, в котором говорится, что советской авиации утром 22 июня 1941 года было поручено разбомбить Кенигсберг и Мемель, наносить удары вглубь немецкой территории, но наземным войскам границу не переходить.

          «Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск», – говорится в документе, под которым стоит подписи наркома обороны Семена Тимошенко, начальника Генштаба Георгия Жукова и члена главного военного совета Георгия Маленкова.

          «В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», – говорится в документе.

          В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В пятницу Минобороны в честь памятной даты опубликовало на своем сайте рассекреченные документы.


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