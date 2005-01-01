Опубликован приказ Жукова спустя три часа после начала войны

Минобороны 22 июня, в День памяти и скорби, представило на своем сайте уникальные исторические документы о первых сражениях Великой Отечественной войны.

«Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны 20 столетия – Великой Отечественной», – отметили в Минобороны.

Теперь на сайте ведомства можно ознакомиться с рассекреченными директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск.

В том числе среди документов представлены трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса» и копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, составленного начальником генштаба Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны.

Ранее в пятницу на ступенях Музея Победы на Поклонной горе в Москве в рамках всероссийской акции «Свеча памяти» зажгли 1 тыс. 418 свечей – в память о каждом дне Великой Отечественной войны.