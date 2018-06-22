Свечи в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли в Москве

На ступенях Музея Победы на Поклонной горе в Москве в рамках всероссийской акции «Свеча памяти» зажгли 1 тыс. 418 свечей – в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Свечи зажгли от Вечного огня, передают «Вести.ru» со ссылкой на «Интерфакс».

На фасад здания спроецировали 20-метровое изображение горящих свечей.

Позднее участники Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает РИА «Новости».

Свечи памяти зажгут все музеи, входящие в масштабный проект «Территория Победы»

В Музее Победы пройдет концерт и награждение священнослужителей разных конфессий, принимавших участие в войне.

Крымская набережная осветилась «Линией памяти» после того, как байкеры «Ночные волки» привезли свечу, которая была освещена в Елоховском соборе – от нее ветераны зажгли свечи, символизирующие первые дни войны. На великую дату Дня Победы свечку доверили зажечь правнучке маршала Конева – Анисье.

Кроме того, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны начался в Брестской крепости в Белоруссии ранним утром в пятницу.

Напомним, мемориальная акция «Свеча памяти» ежегодно проводится с 2009 года.