Рогозин поручил принять в эксплуатацию российский сегмент МКС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил принять в эксплуатацию российский сегмент Международной космической станции.

«Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Иначе, командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе», – заявил Рогозин РИА «Новости».

Кроме того, Рогозин сообщил, что Россия прекратит проведение устаревших экспериментов на борту Международной космической станции.

Также сообщалось, что НАСА работает над планами по коммерциализации Международной космической станции.