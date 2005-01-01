Россия решила отказаться от устаревших экспериментов на МКС

Россия прекратит проведение устаревших экспериментов на борту Международной космической станции (МКС), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил, что после появления администрации российского сегмента МКС станет проще расставлять приоритеты между различными научными экспериментами, проводимыми на борту станции, передает РИА «Новости».

Например, планируется отказаться от опытов, которые «разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность». Основными же экспериментами станут связанные с «автономностью работы российского сегмента МКС», что выступит залогом для перехода к операциям в дальнем космосе.

До этого о ревизии эффективности экспериментов на МКС сообщила летчик-космонавт, Герой России, депутат Елена Серова.

«Он (эксперимент) должен давать определенный результат, чтобы не просто ученые расшифровали и увидели что-то необычное, а это должно быть применительно к чему-либо», – сказала она.

Ранее были анонсированы испытания ракетного двигателя, работающего на йоде. Его разработкой занимаются в РКК «Энергия».