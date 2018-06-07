НАСА собралось коммерциализировать МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США работает над планами по коммерциализации Международной космической станции, сообщил глава НАСА Джим Бриденстайн.

Он сообщил The New York Times, что в настоящее время содержание МКС обходится почти в 4 млрд долларов в год.

Бриденстайн сообщил, что НАСА рассмотрит «ряд вариантов», чтобы сделать возможным частную эксплуатацию космической станции. Некоторые из них, по его словам, предусматривают, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде. В частности, станцию могут разделить на несколько компонентов, некоторые из которых могут быть отключены.

В то же время, по его словам, никакого решения пока принято не было.

Ранее Роскосмос сообщал, что Россия планирует окупать 50% затрат на эксплуатацию Международной космической станции за счет коммерциализации. Гендиректор госкорпорации Игорь Комаров говорил о необходимости запустить три дополнительных модуля на международную космическую станцию, что поможет сделать к 2021 году российский сегмент МКС автономным.