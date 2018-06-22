Российские партии отреагировали на новые санкции Киева

Решение Киева ввести санкции против российских партий является очередной попыткой привлечь внимание Запада, заявил замсекретаря генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Странные и нелепые санкции, которые так называемое руководство Украины ввело против «Единой России», никак не отразятся на деятельности нашей партии и не повлияют на нашу позицию в вопросах внешней политики», – заявил Железняк, передает РИА «Новости».

Аналогичной позиции придерживается вице-спикер Госдумы и член ЛДПР Игорь Лебедев, который назвал действия Киева «полной чушью и бредом». «Они уже в своем маразме не знают, что делают», – заключил он.

Депутат КПРФ Александр Ющенко также считает, что санкции Киева находятся вне логических объяснений.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций. В июне МИД Украины также призвали другие страны надавить на Россию.