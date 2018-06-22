В США начали расследование данных об издевательствах над детьми мигрантов

Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм распорядился начать расследование сообщения об издевательствах над детьми мигрантов из Латинской Америки, которые содержались в специальном центре на территории штата.

Нортэм заявил, что обеспокоен подобными сообщениями, однако отметил, что дети в центре содержания находятся под юрисдикцией федерального офиса по расселению беженцев, передает РИА «Новости».

Губернатор сказал также, что центр в любом случае принадлежит Виргинии, потому он обратился к департаменту общественной безопасности и департаменту ювенальной юстиции, чтобы они занялись расследованием заявлений об издевательствах.

Чиновник подчеркнул, что власти штата обязаны обеспечить безопасность каждого ребенка.

В апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам. С того момента семьи с детьми, которые незаконно пересекают границу, разделяются: родителей отправляют в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.

Действия американских властей вызвали критику со стороны правозащитников и международного сообщества.

Например, папа Римский Франциск поддержал американских епископов, выступающих против миграционной политики Трампа, заявив, что популизм не является решением проблемы.