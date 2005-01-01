Папа Римский осудил политику Трампа

Папа Римский Франциск поддержал американских епископов, не согласных с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что популизм не является решением проблемы.

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Понтифик поддержал недавнее заявление католических епископов США, назвавших разделение детей и родителей «противоречащим католическим ценностям» и «аморальным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Я на стороне конференции епископов... Это нелегко, но популизм – не решение», – заявил папа Римский.

В апреле глава минюста США Джефф Сешнс объявил о «нулевой терпимости» к семьям, нелегально пересекающим границу на юго-западе США. Соответствующая политика, в частности, заключается в разделении детей и родителей из-за того, что несовершеннолетние не могут быть с взрослыми в изоляторе временного содержания.

Нынешние власти США утверждают, что поступают в соответствии с законом, критически относясь к послаблениям в отношении мигрантов с детьми, которые допускала администрация Барака Обамы.

Ранее власти Нью-Йорка сообщили о желании подать иск против администрации Трампа из-за его мигрантофобской политики.