Земан счел финансовую помощь Украине неэффективной из-за олигархов

Финансовые вливания Евросоюза попадают в карманы украинских олигархов, заявил президент Чехии Милош Земан.

Он заявил, что ситуация не изменится, пока на Украине не примут антикоррупционные законы. Сейчас на Украине сохраняется власть олигархов, сказал он.

Кроме того, Земан призвал не пытаться «ввозить» на Украину «свои модели» и указывать Киеву, как управлять государством. По его мнению, Украина должна самостоятельно решать свои проблемы, передает ТАСС со ссылкой на «Баррандов».

Земан надеется, что у Юлии Тимошенко «не будет больших шансов» победить на выборах президента Украины. Он напомнил об осуждении Тимошенко за коррупцию, а также о ее призыве «сжечь Россию атомной бомбой».

20 июня ЕС одобрил финпомощь Украине на 1 млрд евро.