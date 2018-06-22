Трамп заявил о начале денуклеаризации КНДР

Северная Корея уже начала денуклеаризацию, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, «полная денуклеаризация» уже «начинается». Трамп напомнил, что КНДР больше не запускает ракеты, намерена взорвать «свой полигон для ракетных двигателей» и «уже уничтожила один из своих крупных полигонов».

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь Майк Помпео вскоре встретится с представителями КНДР, передает РИА «Новости».