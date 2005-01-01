Появились данные о гибели сирийского военного при ударе коалиции США

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 00:34  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Появились данные о гибели сирийского военного при ударе коалиции США

             21 июня 2018, 23:42
          Фото: Lcpl John Mcgarity, USMC/Wikipedia
          Текст: Антон Антонов

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          Авиаудар возглавляемой США международной коалиции на востоке провинции Хомс в Сирии привел к гибели сирийского военнослужащего в звании лейтенанта, сообщил военно-полевой командир.

          Еще несколько сирийских военных получили ранения, передает РИА «Новости»

          Удар был нанесен по «армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близ границы с Ираком».

          Как сообщил военно-полевой командир, сирийские силы открыли огонь по трем американским машинам, которые ехали к позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба. Автомобили двигались из района Ат-Танф, где у США есть база.

          Это стало первым подобным столкновением на земле военных Сирии и США.

          SANA сообщало, что коалиция нанесла авиаудар по деревне в провинции Дейр-эз-Зор. Агентство заявляло о гибели восемь человек.

          В понедельник сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

          Позднее сообщалось, что жертвами удара неизвестного БПЛА стали десятки человек, среди которых, по некоторым данным, есть иракские военные.


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