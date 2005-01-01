Появились данные о гибели сирийского военного при ударе коалиции США

Авиаудар возглавляемой США международной коалиции на востоке провинции Хомс в Сирии привел к гибели сирийского военнослужащего в звании лейтенанта, сообщил военно-полевой командир.

Еще несколько сирийских военных получили ранения, передает РИА «Новости».

Удар был нанесен по «армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близ границы с Ираком».

Как сообщил военно-полевой командир, сирийские силы открыли огонь по трем американским машинам, которые ехали к позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба. Автомобили двигались из района Ат-Танф, где у США есть база.

Это стало первым подобным столкновением на земле военных Сирии и США.

SANA сообщало, что коалиция нанесла авиаудар по деревне в провинции Дейр-эз-Зор. Агентство заявляло о гибели восемь человек.

В понедельник сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Позднее сообщалось, что жертвами удара неизвестного БПЛА стали десятки человек, среди которых, по некоторым данным, есть иракские военные.