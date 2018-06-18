При ударе неизвестного беспилотника по сирийским силам погибли иракцы

В результате удара по сирийским правительственным войскам в районе города Абу-Камаль погибли 22 иракских военных, сообщают в соцсетях.

«Иракцы признали, что в результате ночного удара по Абу Камалю - погибло 22 их бойца. Главный вопрос – откуда там иракские силы?», – сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова.

Источник Daily Storm сообщал, что 42 человека погибли в результате авиаудара беспилотника по двум зданиям, где располагались подразделения проправительственных сил. Под развалинами могут оставаться жертвы.

Ранее в понедельник сирийское национальное агентство SANA сообщило, что возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.