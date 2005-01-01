Появились данные об ударе коалиции США по войскам Сирии

Возглавляемая США международная коалиция нанесла удар по позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщают информационные агентства.

Удар был нанесен по войскам в поселении Аль-Хари. Среди военных есть погибшие и пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

В Пентагоне заявили, что авиация США или коалиции не наносила ударов в указанном районе, передает ТАСС.

Напомним, коалиция уже не раз бомбила позиции сирийских войск. Так, в апреле США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии.