Жертвами авиаудара по проправительственным силам в Сирии стали десятки бойцов

В результате авиаудара беспилотника по позициям сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор погибли 42 человека.

Источник издания DailyStorm в сирийском городе Абу-Камаль сообщает, что под развалинами могут оставаться еще жертвы. Командиры местного национального ополчения подтвердили, что с крупного беспилотника было выпущено четыре ракеты.

Сообщается, что удар пришелся по укрепленному району, созданному для обороны города от набегов террористов из «Исламского государства*» из пустыни в «Вилаяте Бадия» – территории, до сих пор контролируемой ИГ*.

Ранее в понедельник сирийское национальное агентство SANA сообщило, что возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.